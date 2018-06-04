МЧС предупредило о ливне с грозой и сильном ветре в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МЧС предупредило жителей Московской области об ухудшении погоды 5 июня. Ожидается сильный дождь с грозой и ветром, порывы которого будут достигать 13–18 метров в секунду.

Пешеходом рекомендуется при сильном ветре немедленно укрыться в подъезде или прочном здании, не подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам и деревьям.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о грозе и ливне вечером 4 июня. Их принесет в Москву холодный атмосферный фронт.

Несмотря на это, днем воздух в городе прогреется до 24–26 градусов, а по области – до 22–27 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. При грозе его скорость в порывах может увеличиваться до 17 метров в секунду.