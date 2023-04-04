Минстрой назвал фейком инициативу обязать граждан впускать в квартиры коммунальщиков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минстрой РФ не выдвигал инициативу обязать граждан впускать в квартиры работников сферы ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

"Это какой-то непонятный фейк. Я об этом не знаю. Хочу официально заявить, что Минстрой такой инициативы не выдвигал", – приводит его слова ТАСС.

До этого в СМИ появились сообщения, что жителей России могут обязать впускать в свое жилье работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. На сегодняшний день, по закону, в квартиру без согласия собственника можно войти лишь в случае аварии, представляющей угрозу жизни для других жителей.

В Госдуме заявили, что поддерживают данную инициативу. Однако депутат Павел Качкаев указал на то, что в последнее время в России все чаще стали предлагать свои услуги псевдокомпании. По его словам, уже были случаи, когда в доме взрывался газ, а затем выяснялось, что организация, отвечающая за обслуживания, брала деньги, но не исполняла своих обязательств.



Россиян могут обязать впускать в квартиры работников ЖКХ для установки новых счетчиков

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