Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:38

Акция "Вахта Памяти – 2019" стартовала в Музее Победы

общество

14:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Торжественная церемония открытия всероссийской акции "Вахта Памяти – 2019" прошла в Музее Победы на Поклонной горе. Старт акции дал Владимир Путин, передает Агентство "Москва".

Участие в мероприятии приняли Сергей Собянин и министр культуры Владимир Мединский. На церемонии президент РФ поблагодарил ветеранов и членов поисковых отрядов.

"Ваше героическое поколение защитило и восстановило страну, освободило весь мир от нацизма, а священная преданность Родине, ваша нравственная сила вдохновляют участников поисковых движений, да и не только участников потоковых движений, всех нас твердо стоять на страже правды о Великой Отечественной войне", – сказал российский лидер.

Путин отметил, что в музей пришли 250 представителей поисковых организаций со всей страны. Он подчеркнул, что традиционный весенний сбор поисковиков совпал с подведением итогов проделанной работы и подготовкой к празднованию 75-летия Победы, намеченному на 2020 год.

"Также очень важно, предметное обсуждение проекта государственной программы патриотического воспитания. Действующая программа заканчивается в 2020 году, и уверен, делегаты съезда помогут определить приоритеты следующего издания этой программы", – добавил глава государства.

На протяжении трех дней после старта акции представители поисковых объединений будут обсуждать подготовку к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, запланированы мероприятия в сфере патриотического воспитания.

Перед церемонией открытия в музее состоялась презентация новой экспозиции "Фронтовой портрет. Судьба солдата". Президент осмотрел ее вместе с другими гостями.

В новой экспозиции представлены портреты красноармейцев, написанные на фронте мастерами Студии военных художников имени Грекова. Работы хранились в фондах музея. Помимо этого, среди экспонатов есть архивные документы, по которым можно узнать о судьбе солдат.

Выставка стала результатом работы, проведенной добровольцами Ассоциации студенческих поисковых отрядов "Поискового движения России". В рамках подготовки семьям троих героев войны передали копии их портретов.

Цель "Вахты Памяти" – увековечение памяти погибших защитников Отечества. Акция включает в себя поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически связанных с подвигами солдат, занесение фамилий погибших в Книги Памяти, организацию выставок и торжественных митингов.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика