Акция "Вахта Памяти – 2019" стартовала в Музее Победы

Торжественная церемония открытия всероссийской акции "Вахта Памяти – 2019" прошла в Музее Победы на Поклонной горе. Старт акции дал Владимир Путин, передает Агентство "Москва".
Участие в мероприятии приняли Сергей Собянин и министр культуры Владимир Мединский. На церемонии президент РФ поблагодарил ветеранов и членов поисковых отрядов.
"Ваше героическое поколение защитило и восстановило страну, освободило весь мир от нацизма, а священная преданность Родине, ваша нравственная сила вдохновляют участников поисковых движений, да и не только участников потоковых движений, всех нас твердо стоять на страже правды о Великой Отечественной войне", – сказал российский лидер.
Путин отметил, что в музей пришли 250 представителей поисковых организаций со всей страны. Он подчеркнул, что традиционный весенний сбор поисковиков совпал с подведением итогов проделанной работы и подготовкой к празднованию 75-летия Победы, намеченному на 2020 год.
"Также очень важно, предметное обсуждение проекта государственной программы патриотического воспитания. Действующая программа заканчивается в 2020 году, и уверен, делегаты съезда помогут определить приоритеты следующего издания этой программы", – добавил глава государства.
На протяжении трех дней после старта акции представители поисковых объединений будут обсуждать подготовку к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, запланированы мероприятия в сфере патриотического воспитания.
Перед церемонией открытия в музее состоялась презентация новой экспозиции "Фронтовой портрет. Судьба солдата". Президент осмотрел ее вместе с другими гостями.
В новой экспозиции представлены портреты красноармейцев, написанные на фронте мастерами Студии военных художников имени Грекова. Работы хранились в фондах музея. Помимо этого, среди экспонатов есть архивные документы, по которым можно узнать о судьбе солдат.
Выставка стала результатом работы, проведенной добровольцами Ассоциации студенческих поисковых отрядов "Поискового движения России". В рамках подготовки семьям троих героев войны передали копии их портретов.
Цель "Вахты Памяти" – увековечение памяти погибших защитников Отечества. Акция включает в себя поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически связанных с подвигами солдат, занесение фамилий погибших в Книги Памяти, организацию выставок и торжественных митингов.
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