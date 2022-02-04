Врач предупредил об опасности проживания в небоскребах

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Постоянное проживание в зданиях высотой не менее 100 метров может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему и спровоцировать психические расстройства, рассказал врач Сергей Хомяков.

По словам эксперта, главная причина – большое скопление людей, подсознательное ощущение страха от высоты и неблагоприятная визуальная среда.

"Окна в небоскребах, как правило, не открываются, приток воздуха идет только по системе вентиляции. Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций", – приводит слова Хомякова РИА Недвижимость.

Еще одной особенностью высоток, добавил врач, являются низкочастотные инфразвуковые колебания, способные оказывать негативное влияние на работу внутренних органов, в том числе на нервную систему.

"Это может проявляться тошнотой, головокружением, чувством страха, болями в животе и в сердце", – перечислил специалист.

Ранее Хомяков объяснил, по какой причине может ухудшиться самочувствие после включения отопления в квартире. По словам врача, в этот момент влажность воздуха в квартире понижается до значений в 10–20%. Такой низкий показатель может стать причиной сухости кожи и слизистых.

В частности, многие граждане могут страдать от синдрома сухого глаза. В этом случае покрывающая глазную поверхность слизистая пленка становится нестабильной и быстро разрушается. Аналогичное состояние может происходить на слизистой оболочке носа, продолжил врач.