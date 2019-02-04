Федор Добронравов опроверг слухи о госпитализации в предынсультном состоянии

Народный артист РФ Федор Добронравов прокомментировал публикации СМИ, в которых говорилось о его госпитализации в предынсультном состоянии, которая якобы случилась на минувшей неделе. По словам актера, эти сообщения не соответствуют действительности, передает Агентство "Москва".
В больницу Добронравов лег на очередное обследование. Артист не знает, кто распустил слухи об ухудшении его самочувствия.
"Ребята, вы с ума все посходили? <...> А не пора ли вам, Федор Викторович, на кладбище? А я отвечаю, что еще как-то поиграю, что-то мне рановато как-то на кладбище", – сказал актер.
Сроки обследования совпали с датами двух спектаклей в Рязани и Туле. В итоге Добронравов попросил друга заменить его на выступлениях. Он отметил, что каждый месяц играет в 20 спектаклях.
"Очень извиняюсь перед зрителями, но с таким графиком очень тяжело попасть к врачам", – заключил Добронравов.
Ранее ряд изданий сообщали, что перед спектаклем "Ловушка для мужа, или Поймай меня… Сможешь?" в Рязани актеру стало плохо, и его госпитализировали в предынсультном состоянии.
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