Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:31

Федор Добронравов опроверг слухи о госпитализации в предынсультном состоянии

общество

20:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Народный артист РФ Федор Добронравов прокомментировал публикации СМИ, в которых говорилось о его госпитализации в предынсультном состоянии, которая якобы случилась на минувшей неделе. По словам актера, эти сообщения не соответствуют действительности, передает Агентство "Москва".

В больницу Добронравов лег на очередное обследование. Артист не знает, кто распустил слухи об ухудшении его самочувствия.

"Ребята, вы с ума все посходили? <...> А не пора ли вам, Федор Викторович, на кладбище? А я отвечаю, что еще как-то поиграю, что-то мне рановато как-то на кладбище", – сказал актер.

Сроки обследования совпали с датами двух спектаклей в Рязани и Туле. В итоге Добронравов попросил друга заменить его на выступлениях. Он отметил, что каждый месяц играет в 20 спектаклях.

"Очень извиняюсь перед зрителями, но с таким графиком очень тяжело попасть к врачам", – заключил Добронравов.

Ранее ряд изданий сообщали, что перед спектаклем "Ловушка для мужа, или Поймай меня… Сможешь?" в Рязани актеру стало плохо, и его госпитализировали в предынсультном состоянии.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика