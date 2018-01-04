В четверг москвичей ждет апрельская погода

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В четверг москвичей ждет теплая облачная погода. Об этом сообщается на официальном портале Гидрометцентра.

Днем столбики термометров поднимутся до двух градусов тепла. Местами может пройти дождь. В пятницу погода не изменится. Будет облачно с небольшими осадками.

Синоптики отмечают, что погода превышает нормальные сезонные показатели на 10 градусов. Температура больше соответствует началу апреля. Такие погодные условия сохранятся еще несколько дней. В начале следующей недели дожди сменятся снегопадом.

По данным метеорологов, на Рождество воздух в городе может прогреться до пяти градусов тепла.