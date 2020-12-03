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Общество

11:30

Пользователей Сети возмутила головоломка от ЦРУ

общество

Фото: twitter.com/CIA

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало в Twitter аналитическую головоломку, предложив подписчикам установить время суток на фотографии городского пейзажа, однако пользователи соцсети отреагировали на нее раздражением.

На снимке запечатлены заснеженные улицы, дома, школьные автобусы, автомобили и склоны холмов. В качестве ответа на вопрос загадки были предложены три варианта: 07:00, 11:00 и 15:00.

Заметив на фото включенные фонари, многие пользователи предположили, что на снимке изображено ранее утро и выбрали первый вариант ответа. Но весомая часть пользователей заинтересовалась, нет ли у ЦРУ более важных дел, чем устраивать развивающие игры в Twitter.

"Ребята, пора перестать играть в игры и серьезно заняться национальной безопасностью", – написал один из пользователей.

Позднее ЦРУ сообщило, что правильный ответ – семь утра.

Ранее из ЦРУ уволили щенка черного лабрадора, который не хотел обучаться разыскивать взрывчатку по запаху. Собаку исключили из учебного класса собак-саперов. В управлении это решение объяснили тем, что не стоит заставлять собаку выполнять работу, которая ей не по душе.

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