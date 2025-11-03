Экс-президент Чехии Земан госпитализирован

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Бывший президент Чехии Милош Земан был доставлен в пражскую больницу Мотол, сообщил помощник экс-политика Лубош Прохазка в соцсети Х.

Прохазка подчеркнул, что его направили в больницу для серьезного обследования. В больницу его доставил водитель в сопровождении охраны.

"О состоянии здоровья бывшего президента в течение текущей недели проинформирует его семья", – написал Прохазка.

Ранее в этой же больнице Земану делали операцию по удалению гнойного воспаления на спине, который образовался у 82-летнего политика после перенесенного бронхита.

До этого из-за высокого риска ишемической болезни сердца в больницу попал почетный император Японии Акихито. Симптомы у монарха отсутствовали, однако плановые тесты показали риск наличия ишемии, при которой приток крови к сердечной мышце недостаточен. Почетному императору 91 год. Три года назад у него выявили правостороннюю сердечную недостаточность.

