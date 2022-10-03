Россиянам рассказали о способах справиться с обидой

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Чтобы справиться с обидой, нужно составить список из тех, кто задел чувства, и вообразить месть, утверждает психотерапевт, кандидат медицинских наук Артем Толоконин. По его мнению, подобное чувство не стоит копить в себе, ведь это может привести к гипертонии, раку и другим заболеваниям, так как состояние обиды вызывает у человека сильный стресс.
"Отрицательные эмоции сказываются на здоровье мозга, системе пищеварения, иммунной и репродуктивной системах", – прокомментировал Толоконин в беседе с "Лентой.ру".
Он считает, что один из эффективных способов борьбы с обидой – это список обидчиков. Эксперт порекомендовал выразить свои эмоции и чувства на листке. После этого стоит сжечь бумагу и попытаться отпустить ситуацию, утверждает Толоконин.
Также достаточно эффективным методом является воображаемая месть. По мнению психотерапевта, следует вспомнить обидные слова, обстоятельства и самого обидчика. После в своем воображение стоит сделать с ним все, что хочется.
"Представьте, что должен сделать этот человек, чтобы вы его простили. По окончании вы должны почувствовать облегчение и прощение", – объяснил Толоконин.
Помимо этого, психотерапевт считает, что во время конфликта можно представить, что обидчик – это телевизор, который можно просто выключить. По его словам, такими действиями человек доказывает, что негатив на него никак не влияет.
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