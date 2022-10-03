Россиянам рассказали о способах справиться с обидой

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Чтобы справиться с обидой, нужно составить список из тех, кто задел чувства, и вообразить месть, утверждает психотерапевт, кандидат медицинских наук Артем Толоконин. По его мнению, подобное чувство не стоит копить в себе, ведь это может привести к гипертонии, раку и другим заболеваниям, так как состояние обиды вызывает у человека сильный стресс.

"Отрицательные эмоции сказываются на здоровье мозга, системе пищеварения, иммунной и репродуктивной системах", – прокомментировал Толоконин в беседе с "Лентой.ру".

Он считает, что один из эффективных способов борьбы с обидой – это список обидчиков. Эксперт порекомендовал выразить свои эмоции и чувства на листке. После этого стоит сжечь бумагу и попытаться отпустить ситуацию, утверждает Толоконин.

Также достаточно эффективным методом является воображаемая месть. По мнению психотерапевта, следует вспомнить обидные слова, обстоятельства и самого обидчика. После в своем воображение стоит сделать с ним все, что хочется.

"Представьте, что должен сделать этот человек, чтобы вы его простили. По окончании вы должны почувствовать облегчение и прощение", – объяснил Толоконин.

Помимо этого, психотерапевт считает, что во время конфликта можно представить, что обидчик – это телевизор, который можно просто выключить. По его словам, такими действиями человек доказывает, что негатив на него никак не влияет.

Ранее клинический психолог Олеся Иневская назвала признаки, которые помогут распознать домашнее насилие. Она отметила, что в нездоровых отношениях один партнер может попытаться установить власть над другим. Насторожить должен и чрезмерный контроль.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!