Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До выходных ожидается теплая погода, заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передает RT.
"До выходных у нас погода в целом хорошая, можно сказать, что лето продолжается. В субботу может быть небольшой дождик, в воскресенье – без осадков. В понедельник и во вторник – небольшие дожди", – уведомил Цыганков.
Синоптик отметил, что днем температура воздуха будет в районе +22... +24 градусов, а ночью – +12... +14 градусов. Средняя скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, а в пятницу – до 15 метров в секунду.
При этом Цыганков добавил, что небольшие заморозки в некоторых регионах страны являются нормой. Например, в Оренбургской, Кировской областях ночью температура воздуха может понижаться до –2 градусов. В Башкирии, Пермском крае и Самаре также до –2.
Ранее москвичам рассказали о погоде в выходные. Так, температура воздуха будет комфортной, однако местами пройдет небольшой дождь.
Эксперт рассказал, как часто надо менять маску при теплой погоде
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