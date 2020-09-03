Синие платочки раздадут пассажирам метро в честь юбилея окончания Второй мировой войны

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В честь юбилея окончания Второй мировой войны пассажирам московского метрополитена раздадут синие платочки. Они являются символом памяти и мира. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Кроме этого, тематически проездные "Тройка" получат ветераны и труженицы тыла.

Получить памятную символику можно будет на стойках "Живое общение" на станциях метро.

Отмечается, что акция "Синий платочек Победы" позволяет не забывать подвиг женщин, которые внесли вклад в общую победу.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил детскую тематическую аудиосказку к 75-летию окончания Второй мировой войны. В ней детям в иносказательной форме рассказывают о ходе советско-японской войны 1945 года.

