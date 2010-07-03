Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг

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Актриса Анастасия Заворотнюк оплатила задолженность в размере 1,6 миллиона рублей.

"В структурных подразделениях УФССП России по Москве отсутствуют на исполнении исполнительные производства в отношении Заворотнюк Анастасии Юрьевны. В рамках ранее возбужденных исполнительных производств задолженность оплачена в полном объеме", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы УФССП.

Заворотнюк не впервые попадает в базу должников. В 2018 году ей могли запретить выезд за границу. Актриса взяла валютный кредит на строительство дома в подмосковном поселке Крекшино. Из-за резкого падения курса рубля займ в размере 27 миллионов рублей она вовремя не выплатила. После многолетнего судебного разбирательства с банком было подписано мировое соглашение.

Между тем в базе судебных приставов можно найти много имен знаменитостей. В ней, например, некоторое время "висел" звезда гламура Сергей Зверев. Он не выплатил более 100 тысяч рублей. В число должников также попадали Лада Дэнс, Игорь Акинфеев, Евгений Малкин.

