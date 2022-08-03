Врач назвал причины глухоты у пожилых

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Около трети людей старше 65 лет испытывают проблемы со слухом. Возрастным ухудшениям слуха есть объяснение, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-оториноларинголога областной больницы городского округа Химки Павла Титова.
По словам специалиста, плохой слух может привести к ухудшению скорости обработки информации в центральной нервной системе. Затем у человека ухудшается мыслительная активности, развивается депрессия и расстраивается эмоциональная сфера.
К симптомам ухудшения слуха относят повышенную раздражительность, плаксивость, агрессию и проблемы с коммуникацией, рассказал Титов. Он считает, что глухота в пожилом возрасте часто приводит к разрушению личности в целом.
Ухудшение слуха связывают с проблемами с кровообращением лабиринта в ухе на фоне развившейся ишемии, нарушения микроциркуляции, атеросклероза и изменения вязкости крови. Второй причиной специалисты считают малоизученные дегенеративные процессы в нервных клетках.
"Старческая тугоухость называется "пресбиакузис" и встречается в двух видах. Кондуктивный связывают с потерей пластичности черепом, на фоне чего ухудшается проведение звука. Сам же орган слуха изнутри изнашивается и дегенерирует. Второй вариант – сенсоневральный, связан со сбоями в каком-то конкретном отделе нервной системы", – объяснил Титов.
По словам врача, ухудшение слуха часто сопровождается шумом в ушах.
Побороть или остановить процесс ухудшения можно медикаментозным лечением, решение о назначении которого примет врач. Решить проблему можно также с помощью слухопротезирования.
При профилактике сенсоневральной тугоухости специалисты пытаются найти факторы, провоцирующие развитие проблемы. Уточняется, что частыми причинами становятся шум и вибрации. Поэтому в процессе работы на шумных предприятиях необходимо использовать защиту.
Врач подчеркнул, что людям, имеющим склонность к ухудшению слуха, стоит отказаться от курения, скорректировать лишний вес, а также проверить уровень холестерина в крови, наблюдать за давлением и исключить стресс.
Ранее лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, чем может быть опасен отит ныряльщика. Заболевание может возникнуть при частом купании в водоемах. Вода попадает в слуховой проход и способствует воспалению наружного отдела уха из-за грибков и бактерий.
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