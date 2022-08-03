В Москве госпитализировали 295 человек с коронавирусом за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в Москве срочная медицинская помощь потребовалась 295 пациентам с коронавирусом. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Общее количество выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки в столице составило 5 720. Уточняется, что за прошедшие 24 часа от коронавируса в столице выздоровели 4 465 человек, 12 умерли.

Сутками ранее в Москве удалось обнаружить 2 765 случаев коронавируса. Выздороветь за прошедшие сутки удалось 3 640 пациентам. Умерли 14 человек.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ из числа уязвимых групп надевать маски при проезде в общественном транспорте. Специалисты напомнили, что заболевание новыми подвариантами "Омикрон"-штамма коронавируса протекает в легкой форме, но по-прежнему способно провоцировать осложнения у наиболее незащищенных граждан.