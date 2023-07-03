Терапевт рассказал, как оказать первую помощь при получении солнечного ожога

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При получении солнечного ожога не стоит наносить на него масляные лосьоны, к пораженному участку необходимо приложить холодный компресс, а также дать пострадавшему анальгетик, рассказал терапевт Павел Раменский. Об этом сообщает News.ru.

Врач отметил, что при получении ожога человеку необходимо охладить пораженную область при помощи холодного компресса или обмакнув в прохладную воду. Он объяснил, что лучшим решением станет охлаждение и обработка ожога алоэ-вера гелем, после чего стоит обратиться за медицинской помощью.

"Избегайте применения льда напрямую на кожу, чтобы не вызвать обморожение. Используйте нежирный лосьон или алоэ-вера гель, чтобы облегчить боль и уменьшить воспаление", – добавил он.

Раменский призвал людей не наносить на обожженный участок масла и масляные лосьоны, так как они приведут к удерживанию тепла на пострадавшем участке кожи.

После выполнения всех процедур человека стоит поместить в тень или в закрытое помещение для того, чтобы исключить дальнейшее воздействие солнечных лучей. Врач рекомендует дать пострадавшему анальгетик, например парацетамол или ибупрофен, это позволит снять боль и уменьшить воспаление от ожога.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин призвал граждан беречь кожу от солнца, так как есть риск возникновения рака кожи. Также риск по развитию опухоли возникает при инфекционном заражении. В числе других рисков развития рака он назвал курение, алкоголизм и плохое питание.



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