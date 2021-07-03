Названа грубейшая ошибка при измерении давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Не рекомендуется измерять давление после физических нагрузок или в спешке. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "России 1".

По словам специалиста, также важна поза, в которой проводится данная процедура.

"Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая. Перекрещивание ног может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба", – пояснил медик.

Кроме того, Мясников рекомендовал проверять давление на обеих руках для более точных измерений.

Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Федор Черноусов рассказал, какие необычные причины могут спровоцировать изжогу.

Специалист объяснил, что при изжоге содержимое желудка вместе с желудочным соком забрасывается в пищевод, который для этого не приспособлен, поэтому он обжигается.