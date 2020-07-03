Необходим ли утилизационный сбор на оружие. Мнение эксперта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Александр Ратников заявил Москве 24, что в утилизационном сборе на оружие нет никакой необходимости. По мнению эксперта, подобные расходы должно покрывать государство.
Он отметил, что сейчас утилизацией оружия на бесплатной основе занимается Росгвардия. По его словам, так и должно оставаться и ничего менять не нужно.
"В этом нет никакого смысла. Сейчас утилизацией оружия занимается Росгвардия. Это государственное учреждение. Государство и должно оплачивать утилизацию. Как есть, так пусть и будет. Зачем трогать производителей", – заявил Ратников.
Ранее с инициативы главы Удмуртии Александра Бречалова на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, предполагающий введение утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие, продающееся гражданам. Об этом сообщает РБК.
Согласно документу, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 10 тысяч рублей за огнестрельное оружие и 3 тысячи рублей за единицу пневматического оружия.
"Предполагается, что этот сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия", – приводит издание слова одного из авторов законопроекта.
Зампредседателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам "Деловой России" Наталья Беляева считает, что это приведет к подорожанию не только производимого в России оружия, но и импортного.
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