Число новых случаев COVID-19 в Москве почти на 20% меньше, чем неделю назад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице заявил, что в городе подтвердили 659 новых случаев заболевания COVID-19. Уточняется, что это на на 89% меньше, чем 2 месяца назад, 3 мая, когда было выявлено 5 948 новых заболевших.

Кроме того, новых случаев коронавируса почти на 20% меньше, чем неделю назад, уточнили в Оперштабе.

43,4% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, 10,2% – от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет. При этом 7,4% среди заболевших являются дети.

Так, все пациенты и ранее близко контактировавшие с ними люди остаются под наблюдением врачей.

В России выявили 6 718 новых случаев коронавируса. Итого в РФ зарегистрировано 667 883 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Кроме того, москвичи смогут пройти тестирование на антитела к COVID-19 до 15 июля. Роспотребнадзор по-прежнему участвует в исследовании состояния иммунитета к коронавирусу.