Пенсионеры смогут оформить бесплатные билеты на электрички в кассах крупных остановок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Проживающие в Москве и области пенсионеры с 1 августа смогут оформить билеты на бесплатный проезд в пригородных поездах на крупнейших остановочных пунктах столицы и Подмосковья.
С 15 августа оформить проезд можно будет на 320 станциях Московского транспортного узла, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании, передает Агентство "Москва".
Как отмечается, на данный момент ЦППК завершает все технические мероприятия, необходимые для того, чтобы пенсионеры смогли ездить на пригородных электричках бесплатно.
Для получения билета на первую поездку, как уточняется, нужно обратиться в кассу. Второй и последующий билеты можно оформить как в кассах, так и в автоматах с билетами на вокзалах.
Как сообщалось ранее, Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев решили предоставить пенсионерам право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Действовать новые правила начнут с 1 августа 2018 года.
Кроме пенсионеров, бесплатным проездом смогут воспользоваться и другие льготные категории россиян.
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