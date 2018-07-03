Операторы не могут выполнить требования "закона Яровой" из-за оборудования

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В России нет сертифицированных накопителей информации, чтобы хранить данные в рамках "пакета Яровой", поэтому операторы связи настаивают на приостановке законопроекта.
В федеральном агентстве связи сообщили, что в системе сертификации в сфере связи нет сертификатов соответствия на накопители голосовой информации для оперативно-розыскных мероприятий, передает "Российская газета".
Подходящее оборудование есть, также есть центр "Сертификации и метрологии" Центрального научно-исследовательского института связи, где можно его сертифицировать.
Во втором полугодии 2018 года планируется закончить аккредитацию еще нескольких компаний, которые будут выдавать сертификацию накопителям голосовой информации ОРМ.
После этого операторам связи нужно будет оборудование закупить и развернуть на сети.
Ранее сообщалось, что правительство обязало интернет-сервисы хранить трафик пользователей в течение полугода по "пакету Яровой".
Нововведение касается текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и других сообщений.
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