Началась реставрация 16 скульптур на "Доме у Калужской заставы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реставраторы приступили к восстановлению 16 скульптур "Дома у Калужской заставы". Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.
Речь идет о скульптурах воинов-победителей и славящих победу девушек, украшающих дом 30, расположенный на углу Ленинского проспекта и площади Гагарина.
По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, начались восстановительные работы очень важной для Москвы скульптурной композиции. Она олицетворяет победу советского народа в Великой Отечественной войне.
Бетонная композиция находится в аварийном состоянии. Для ее сохранности специалисты прямо на месте снимают точные силиконовые формы. После этого фигуры демонтируют и перевезут в мастерские на реставрацию.
Скульптурную композицию на "Доме у Калужской заставы" признали объектом культурного наследия в августе 2017 года. Фигуры изготовили в конце 1940-х годов.
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