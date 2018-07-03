Началась реставрация 16 скульптур на "Доме у Калужской заставы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставраторы приступили к восстановлению 16 скульптур "Дома у Калужской заставы". Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о скульптурах воинов-победителей и славящих победу девушек, украшающих дом 30, расположенный на углу Ленинского проспекта и площади Гагарина.

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, начались восстановительные работы очень важной для Москвы скульптурной композиции. Она олицетворяет победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Бетонная композиция находится в аварийном состоянии. Для ее сохранности специалисты прямо на месте снимают точные силиконовые формы. После этого фигуры демонтируют и перевезут в мастерские на реставрацию.

Скульптурную композицию на "Доме у Калужской заставы" признали объектом культурного наследия в августе 2017 года. Фигуры изготовили в конце 1940-х годов.