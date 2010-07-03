Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы

Ровно 30 лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на железнодорожном перегоне Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги произошел мощный взрыв газа. Это случилось в тот момент, когда друг мимо друга проезжали поезда № 211 "Новосибирск – Адлер" и № 212 "Адлер – Новосибирск". В совокупности в этих поездах находилось 1284 пассажира и 86 членов поездных и локомотивных бригад.

Эта железнодорожная катастрофа считается крупнейшей в истории СССР и современной России. Взрыв был сравним по силе с ядерным взрывом в Хиросиме, поскольку в ближайших деревнях в домах вышибало окна, в некоторых рушились потолки. Поезда начали разъезжаться, и тут произошел взрыв. С путей сбросились 14 вагонов, 7 из них полностью сгорели. Остальные 27 вагонов обгорели снаружи и выгорели внутри.

Согласно официальным данным, в этой железнодорожной катастрофе погибло 575 человек. Есть также сведения что погибших на самом деле 645 человек, из которых 181 ребенок. Сотни человек пострадали – 623 человека стали инвалидами, получив тяжелые ожоги и телесные повреждения.

Как стало известно, за 4 года до трагедии в 900 метрах от места катастрофы ковш экскаватора повредил трубопровод. Со временем повреждение усугублялось. В момент трагедии происходила утечка газа, приборы показывали падение давления в трубопроводе.

При этом персонал не искал утечку газа, вместо этого только усилив его подачу, чтобы восстановить давление. В результате газ скопился в низине, где пролегали железнодорожные пути, образовав "газовое озеро". Немногим раньше, чем произошла катастрофа, по этому участку железной дороги проехал товарный поезд, и машинист сообщил диспетчеру о сильной загазованности. Однако меры опять не были приняты.

Полную версию материала читайте на сайте metronews.ru.