Фестиваль ГТО пройдет в столице 5 мая

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Городской весенний фестиваль "Готов к труду и обороне" пройдет в Олимпийском центре имени братьев Знаменских в столице 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центра патриотического воспитания и школьного спорта.

"В рамках фестиваля московские школьники в возрасте от шести до 18 лет и их мамы, папы, бабушки и дедушки смогут пройти тестирование на выполнение соответствующих возрасту нормативов комплекса ГТО", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что к участию в тестировании смогут принять участие только те спортсмены, у которых есть медицинский допуск и уникальный идентификационный номер (УИН). Его можно получить заранее, зарегистрировавшись на сайте www.gto.ru.

В 2016 году в Мосгордуме предложили разработать отдельную линейку нормативов ГТО для людей с лишним весом. Сегодня нормативы ГТО содержат градацию по возрастным группам и не учитывают такой важной составляющей, как вес. Депутаты считают, что людям с лишним весом будет проще заниматься спортом, если они будут выступать в одной категории с такими же спортсменами.