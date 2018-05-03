03 мая 2018, 14:30Общество
Фестиваль ГТО пройдет в столице 5 мая
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Городской весенний фестиваль "Готов к труду и обороне" пройдет в Олимпийском центре имени братьев Знаменских в столице 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центра патриотического воспитания и школьного спорта.
"В рамках фестиваля московские школьники в возрасте от шести до 18 лет и их мамы, папы, бабушки и дедушки смогут пройти тестирование на выполнение соответствующих возрасту нормативов комплекса ГТО", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что к участию в тестировании смогут принять участие только те спортсмены, у которых есть медицинский допуск и уникальный идентификационный номер (УИН). Его можно получить заранее, зарегистрировавшись на сайте www.gto.ru.
В 2016 году в Мосгордуме предложили разработать отдельную линейку нормативов ГТО для людей с лишним весом. Сегодня нормативы ГТО содержат градацию по возрастным группам и не учитывают такой важной составляющей, как вес. Депутаты считают, что людям с лишним весом будет проще заниматься спортом, если они будут выступать в одной категории с такими же спортсменами.