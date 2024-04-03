Политолог Орлов предложил уравнять граждан в соцподдержке независимо от регистрации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Российские регионы следует обязать не делать различий при оказании социальной помощи гражданам с разными формами регистрации. Соответствующее обращение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT.

Он напомнил, что в каждом субъекте страны вопросы мер соцподдержки в отношении молодых семей с детьми регулируются региональными нормативно-правовыми актами. Однако, продолжил Орлов, зачастую подобное регулирование акцентирует внимание на регистрации проживающих в регионе граждан. В результате подобный подход влияет на уровень полученной семьями социальной поддержки.

В частности, если семья в том или ином регионе имеет постоянную регистрацию, у ее ребенка есть все предусмотренные социальные права, отметил Орлов. При этом, если семья проживает в субъекте долгое время, официально работает там и платит налоги, но не имеет регистрации, она все равно может быть ограничена в правах.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления обязанности для субъектов Российской Федерации гармонизировать условия получения мер социальной поддержки для проживающих в регионе граждан России независимо от имеющегося вида регистрации", – следует из письма.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что власти Москвы оказывают активную поддержку столичным многодетным семьям, число которых за последнее десятилетие увеличилось более чем в три раза. С его слов, с начала года пособия и социальные выплаты для них проиндексированы на 5%.