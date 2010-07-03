Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

В Москве в выходные ожидается теплая погода и практически без осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.
Отмечается, что в четверг и в пятницу погода в столичном регионе будет стабильной и практически не изменится. В городе установится облачная погода с прояснениями, а температура воздуха прогреется до 7–9 градусов.
В субботу столбики термометров днем покажут от 7 до 9 градусов тепла, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов со знаком плюс. В воскресенье погода существенно не изменится, однако по городу может пройти кратковременный дождь. При этом воздух прогреется до 10 градусов.
При этом Татьяна Позднякова отметила, что в городе еще остается снежный покров, который должен сойти в ближайшее время, однако в хвойных лесах и на дачных участках кое-где еще будет лежать небольшой снег.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о потеплении в столице до +15 во второй половине апреля.
Теплая и солнечная погода ожидается в столичном регионе 3 апреля
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.