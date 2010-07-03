Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в выходные ожидается теплая погода и практически без осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

Отмечается, что в четверг и в пятницу погода в столичном регионе будет стабильной и практически не изменится. В городе установится облачная погода с прояснениями, а температура воздуха прогреется до 7–9 градусов.

В субботу столбики термометров днем покажут от 7 до 9 градусов тепла, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов со знаком плюс. В воскресенье погода существенно не изменится, однако по городу может пройти кратковременный дождь. При этом воздух прогреется до 10 градусов.

При этом Татьяна Позднякова отметила, что в городе еще остается снежный покров, который должен сойти в ближайшее время, однако в хвойных лесах и на дачных участках кое-где еще будет лежать небольшой снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о потеплении в столице до +15 во второй половине апреля.