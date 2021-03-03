Вирусолог допустил завершение пандемии коронавируса к 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок спрогнозировал завершение пандемии коронавируса к 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист объяснил, что отмеченный в стране спад заболеваемости отражает две тенденции – формирование коллективного иммунитета за счет переболевших и начатую в стране вакцинацию.

"Небольшие вспышки COVID-19 еще возможны, но к 2022 году пандемия завершится, а через поколение коронавирус станет не страшнее обычного гриппа", – объяснил Оберемок.

Вирусолог также заявил, что защита от вируса возможна либо за счет антител после болезни, либо после прививки. Последний вариант подходит пожилым людям с сопровождающими хроническими заболеваниями.

Оберемок подчеркнул, что, по некоторым данным, люди не будут болеть коронавирусом ежегодно за счет иммунологической памяти после болезни. Он указал на то, что высокую степень защиты организма предоставит Т-клеточный иммунитет.

В России за последние сутки выявили 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Всего в стране зарегистрировали 4 278 750 случаев коронавирусной инфекции.

