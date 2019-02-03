Дождь, мокрый снег и до плюс двух градусов ожидается в столице 3 февраля

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В последний день недели, 3 февраля, в столичном регионе установится облачная погода, временами пройдут осадки, а воздух прогреется до 2 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

В воскресенье днем Москву и область будет пересекать теплый атмосферный фронт. Ветер южных румбов принесет теплый и влажный воздух. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега, а во второй половине дня – в виде дождя.

Воздух в столице прогреется от 0 до +2 градусов, по области – от -3 до +2 градусов. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. На дорогах образуется гололед.

Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Центр организации дорожного движения ранее рекомендовал водителям в столичном регионе быть аккуратнее за рулем из-за тумана.

Синоптики прогнозировали, что температура воздуха в столичном регионе в выходные и до середины следующей недели будет соответствовать климатическим показателям марта.

К середине недели в столицу вновь вернутся морозы. В ночь на среду, 6 февраля, температура опустится до отметки в -8... -13 градусов. Днем температура воздуха составит -4... -9 градусов.