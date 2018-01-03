Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Посещаемость музеев в Москве за последние семь лет выросла в 1,5 раза.
"С 2010 по 2017 годы посещаемость музеев и выставочных залов увеличилась в 1,5 раза", – сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры, передает Агентство "Москва".
Там так же добавили, что за 2017 год музеи столицы посетили около 20 миллионов человек.
Ранее сообщалось, что 77 столичных музеев будут работать бесплатно со 2 по 7 января. Приобрести билеты можно в кассах площадок.
В Новом Манеже в эти дни продолжит работу экспозиция "Необъятный Рязанов". В музее Марины Цветаевой можно увидеть выставку "Где мой дом?". Кроме того, бесплатные экспозиции работают в Мемориальном музее космонавтики, Доме Высоцкого и музее "Садовое кольцо".
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