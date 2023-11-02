Москва онлайн пообщается с гостями премии "Человек года"

Фото: chel.dk.ru

7 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть красную ковровую дорожку ежегодной Всероссийской премии "Человек года" в Crocus City Hall. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с номинантами и гостями мероприятия.

По ковровой дорожке в этот вечер пройдут Владимир Винокур, Темур Шакая, Анфиса Чехова, Екатерина Гордон, Мария Кожевникова, Мари Буше, Екатерина Гусева, Мария Малиновская, братья Сафроновы и другие известные люди.

За звание "Человек года" будут бороться предприниматели, деятели искусства, представители индустрии моды, меценаты и спортсмены.

Смотрите прямую трансляцию 7 ноября в 16:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.