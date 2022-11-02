Москва 24: специалисты расскажут, как защитить ребенка от травли в школе

Фото: depositphotos/Syda_Productions

3 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню против насилия и травли в школе и кибербуллинга, который пройдет 5 ноября.

Перед журналистами выступят:



уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;

заслуженный учитель РФ, педагог, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург;

писатель, общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой;

победитель конкурса "Большая перемена" Елизавета Кочеткова;

актриса, общественный деятель Яна Поплавская;

президент международного проекта "Память народа: во имя мира" Оксана Бондарева.

Смотрите прямую трансляцию 3 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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