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Новости

14:11

Общество

Москва 24: специалисты расскажут, как защитить ребенка от травли в школе

Фото: depositphotos/Syda_Productions

3 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню против насилия и травли в школе и кибербуллинга, который пройдет 5 ноября.

Перед журналистами выступят:

  • уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;
  • заслуженный учитель РФ, педагог, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург;
  • писатель, общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой;
  • победитель конкурса "Большая перемена" Елизавета Кочеткова;
  • актриса, общественный деятель Яна Поплавская;
  • президент международного проекта "Память народа: во имя мира" Оксана Бондарева.

Смотрите прямую трансляцию 3 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществодетипресс-конференция

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