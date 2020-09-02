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Москва 24

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Общество

15:44

Лисовец заступился за Бородину, которую осудили за наряд на школьной линейке

общество эксклюзив

Фото: Instagram.com/borodylia

Стилист Влад Лисовец в беседе с Москвой 24 прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг фотографии из Instagram телеведущей Ксении Бородиной. На ней она позирует вместе с детьми у школы 1 сентября в наряде, который некоторые пользователи сочли откровенным.

"Я вообще не комментирую, кто в чем вышел, но считаю, что человек сам волен решать, как ему выглядеть. Неэтично было бы прийти в купальнике", – отметил стилист.

По мнению Лисовца, в современном мире на школьную линейку можно прийти даже в мини-платье.

Мы живем в 21 веке, и если мама какого-то ребенка пришла бы в каком-то наряде, даже в мини, я не вижу в этом проблем. Это же не поминки и не похороны, и не какой-то трагический обряд. Это праздник. И если у мамы хорошие ноги (а многие мамы сами еще молоды), они могут себе позволить симпатично выглядеть.
Влад Лисовец
стилист

Лисовец уверен: если люди считают, что в школу надо приходить в закрытой одежде до пола – это признак закаменелости и "cовкового" отношения. А в современном мире можно позволить себе носить эффектные наряды. Главное, чтобы они не были вызывающими.

"Все, кроме вульгарности. Если открытые ноги для кого-то кажутся вульгарными, то пусть люди занимаются своей внутренней культурой, а не тем, чтобы обсуждать того, кто пришел в удобном для него наряде", – подчеркнул Лисовец.

В свою очередь, дизайнер и стилист Маша Цигаль также отметила, что вопрос о наряде к 1 сентября для похода с ребенком в школу – это решение и личное дело каждого человека.

"С другой стороны, существуют некоторые дресс-коды, в данном случае негласный дресс-код. И понятно, что это не пляж, не вечеринка и не клуб. Это что-то семейное, детское. Я бы рекомендовала на подобные мероприятия надевать платья. Причем не мини-платье, а что-то даже немножко консервативное", – сказала она.

Все-таки это школа, и она не предполагает какого-то огромного веселья. Можно надеть платье или брючный костюм, только не расшитое стразами, а более цивильное.
Маша Цигаль
дизайнер и стилист

Ранее Ксения Бородина выложила в своем Instagram фотографию с 1 сентября, где она позирует с детьми у школы. На торжественном мероприятии ведущая появилась в коротких шортах, чем вызвала бурю негодований подписчиков. "Юбку забыла надеть", "Как-то не для школы одета мать", "Длину одежды нужно было скорректировать", – написали в комментариях под ее постом.

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Лоскутникова Наталья

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