В Москве выявили 2 765 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве за прошедшие 24 часа выявили 2 765 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Выздороветь от коронавируса за прошедшие сутки удалось 3 640 пациентам. Умерли 14 человек.

С начала пандемии в Москве удалось обнаружить 2 828 744 случая заражения коронавирусом. Общее количество выздоровевших в столице за весь период пандемии достигло 2 617 950 человек.

Известно, что днем ранее в столице удалось выявить 3 062 заболевших. Поборол болезнь 2 231 пациент. Умерли от коронавируса в Москве днем ранее 12 человек.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал, кому необходимо вакцинироваться от коронавируса в августе. Если человек переболел "Дельтой" и у него были симптомы, когда пришел "Омикрон", кроме того, он еще и вакцинировался – сейчас ничего делать не стоит, уточнил эксперт. Вирусолог также посоветовал вакцинироваться тем, кто делал прививку более полугода назад. Он добавил, что не лишним будет и поставить прививку от гриппа.