Олег Леонов: власть должна прийти к бездомным людям с вакциной от коронавируса

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Куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов заявил о необходимости вакцинации бездомных людей от COVID-19. Именно этот шаг, по его мнению, должен стать первым на пути решения проблем людей без места жительства.

"Лица без определенного места жительства – социальная проблема многих больших городов. К такому образу существования люди приходят по разным причинам, но общество не должно оставлять попыток вернуть их к нормальной жизни. В первую очередь необходимо обеспечить эпидемиологическую безопасность – вакцинировать бездомных людей не только от коронавируса, но и от других серьезных заболеваний", – подчеркнул Леонов.

При этом он отметил, что прививки от коронавируса должны оставаться добровольными, но медикам стоит привозить вакцину в места с высокой концентрацией бездомных.

2 августа прошла встреча Олега Леонова с представителями НКО МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Дома трудолюбия "Ной", Центра "Дом друзей" и учредителем Фонда по поддержке и реализации приоритетных социальных проектов Региной Юрьевой.

Участники встречи обсудили проблемы бездомных людей, отметив, что ими должно заниматься государство. Там также отметили важность создания инфраструктуры, которая обеспечивала бы первичные потребности людей без определенного места жительства.

Ранее Леонов заявил, что пришла пора допустить на российский рынок иностранные вакцины от COVID-19. По его мнению, это даст людям возможность выбора и поможет формированию коллективного иммунитета.

По словам Леонова, мы живем в эпоху, когда обмен информацией или технологиями стал основой выживания цивилизации, а свободный выбор – основой организации общества.