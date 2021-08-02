Олег Леонов: власть должна прийти к бездомным людям с вакциной от коронавируса

Фото: Александр Иванов
Куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов заявил о необходимости вакцинации бездомных людей от COVID-19. Именно этот шаг, по его мнению, должен стать первым на пути решения проблем людей без места жительства.
"Лица без определенного места жительства – социальная проблема многих больших городов. К такому образу существования люди приходят по разным причинам, но общество не должно оставлять попыток вернуть их к нормальной жизни. В первую очередь необходимо обеспечить эпидемиологическую безопасность – вакцинировать бездомных людей не только от коронавируса, но и от других серьезных заболеваний", – подчеркнул Леонов.
При этом он отметил, что прививки от коронавируса должны оставаться добровольными, но медикам стоит привозить вакцину в места с высокой концентрацией бездомных.
2 августа прошла встреча Олега Леонова с представителями НКО МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Дома трудолюбия "Ной", Центра "Дом друзей" и учредителем Фонда по поддержке и реализации приоритетных социальных проектов Региной Юрьевой.
Участники встречи обсудили проблемы бездомных людей, отметив, что ими должно заниматься государство. Там также отметили важность создания инфраструктуры, которая обеспечивала бы первичные потребности людей без определенного места жительства.
Ранее Леонов заявил, что пришла пора допустить на российский рынок иностранные вакцины от COVID-19. По его мнению, это даст людям возможность выбора и поможет формированию коллективного иммунитета.
По словам Леонова, мы живем в эпоху, когда обмен информацией или технологиями стал основой выживания цивилизации, а свободный выбор – основой организации общества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: