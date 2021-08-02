МВД России не планирует включать графу "национальность" в паспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В МВД России не планируют разрабатывать документ, предусматривающий включение графы "национальность" в паспорт. Об этом сообщает ТАСС.
"В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы "национальность", в МВД России не разрабатывается", – подчеркнули в МВД.
Кроме того, действующее законодательство не предусматривает внесение в паспорт гражданина РФ информацию о национальной принадлежности.
Ранее председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил, что депутаты Госдумы обсуждают идею введения графы "национальность" в паспортах российских граждан.
По его словам, возможность указать в удостоверении личности свою национальность должна быть предоставлена представителям малых коренных народов, которые "постоянно должны доказывать свою принадлежность к ним".
Однако позже первый замглавы думской фракции "Единой России" Андрей Исаев опроверг эту информацию. По его словам, такая идея во фракции не обсуждалась.
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