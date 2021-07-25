Исаев заявил, что "Единая Россия" не обсуждала введение новой графы в российские паспорта

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Первый замглавы думской фракции "Единой России" Андрей Исаев заявил, что партия не обсуждала в Госдуме вопрос о возвращении графы "национальность" в паспорт, сообщает ТАСС.

"Идея во фракции не обсуждалась", – сообщил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов сообщил радиостанции "Говорит Москва", что депутаты Госдумы обсуждают идею введения графы "национальность" в паспортах российских граждан.

По его словам, возможность указать в удостоверении личности свою национальность должна быть предоставлена представителям малых коренных народов, которые "постоянно должны доказывать свою принадлежность к ним".

