Неизданный рассказ Хемингуэя опубликуют в США

Рассказ Эрнеста Хемингуэя, который не издавался ранее, планирует опубликовать американский журнал Strand Magazine. Рассказ был написан в 1956 году, сообщает "Газета.ру".

Как сообщается, произведение "A Room on the Garden Side" будет опубликовано в 55 номере журнала.

Действие рассказа происходит в парижской гостинице Ritz. Хемингуэй описывает солдат, уставших от Второй мировой войны, но смотрящих в будущее с надеждой.

Ранее сообщалось, что считавшийся утерянным сценарий "Жгучая тайна" режиссера Стенли Кубрика нашли в Великобритании. Рукопись является адаптацией новеллы австрийского писателя Стефана Цвейга, написанной в 1913 году.

Сценарий был создан в 1956 году в соавторстве с писателем-романистом Колдером Уиллингэмом. Позднее автор сотрудничал с режиссером в работе над "Гражданином Кейном".