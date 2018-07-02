Ученые нашли новый способ борьбы с раком и диабетом

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Ген, который поможет открытию новых способов лечения рака, диабета и ревматоидного артрита обнаружили австралийские ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований.

Гену более 500 миллионов лет и он играет важнейшую роль в иммунной системе организма, борьбе с инфекциями и различными болезнями, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам сотрудника объединения Кэмерона Стюарта, обнаружение гена может помочь появлению новых способов лечения целого ряда болезней, в том числе рака и диабета.

Иммунная система человека, как отмечают специалисты, производит белок под названием цитокин, способствующий ее укреплению. Белок мешает развиваться вирусам и болезнетворным организмам.

Ген C6orf106 регулирует этот процесс и блокирует генерацию определенных цитокинов, чтобы ответ иммунитета на раздражители оставался под контролем.

Ранее сообщалось, что модифицированный вирус полиомиелита поможет лечить опухоли мозга. Ученые, тестировавшие средство, отметили повышение выживаемости людей с гиобластомой – летальным типом опухоли головного мозга.

Кроме того, исследователи из США нашли белок, помогающий раковым клеткам выделять небольшие пузырьки, стимулирующие рост опухоли. Ученые надеются, что их открытие поможет найти новые способы лечения онкологических заболеваний.