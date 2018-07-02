Потяева рассчитывает выписаться из больницы через 10 дней

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева, попавшая в автомобильную аварию 28 июня, рассчитывает выписаться из НИИ им. Склифосовского через десять дней. По ее словам, пока врачи не дают прогнозов, но она надеется, что долго в больнице не пролежит.
"Если операции не будет и я пройду весь комплекс процедур, то, я думаю, через десять дней выпишусь под амбулаторное наблюдение, чтобы не находиться в стационаре", – сказала Потяева Агентству "Москва".
Омбудсмен отметила, что сейчас у нее диагностирован перелом второго шейного позвонка. Врачи рассчитывают, что позвонки срастутся.
Потяева отметила, что чувствует себя нормально, медицинский персонал хороший.
Кроме того, уполномоченный по правам человека в Москве продолжает выполнять свои обязанности из больницы.
Потяева отметила, что ей в стационар привозят обращения и жалобы. Омбудсмен работает из палаты, в которой есть компьютер и интернет.
По словам правозащитника, она переставала работать только на два дня из-за плохого самочувствия.
Потяева попала в аварию на проспекте Мира и получила травму позвоночника.
По ее словам, она ехала на заднем сиденье в служебной машине. В какой-то момент ее автомобиль столкнулся с другой машиной. После удара она потеряла сознание.
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