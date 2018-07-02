Празднование победы сборной России в Москве прошло без эксцессов

2 июля, 13:49
Фото: портал Москва 24/ Игорь Иванко
Празднование победы сборной России по футболу в столице прошло бурно, но без эксцессов и ущерба для города, рассказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
"Люди праздновали практически до утра, и центр города был полностью переполнен – и машинами, и людьми, кипела радость. Прошло все в целом без происшествий, спокойно. Были некие незначительные эксцессы, но нужно отметить, что слаженно сработали и правоохранительные органы, и сами люди реагировали на них сдержанно", – цитирует его РИА Новости.
1 июля сборная России обыграла команду Испании на столичном стадионе "Лужники" и впервые оказалась в четвертьфинале чемпионата мира. Исход матча решился в серии пенальти. Далее россияне встретятся с хорватами в Сочи.
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