Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне в условиях самоизоляции стали больше интересоваться погодой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Минкомсвязи, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Института исследований интернета.

Так, прогнозирующие погоду сайты за месяц посетило на четыре миллиона пользователей больше, порталы по дистанционному образованию приросли на 3,2 миллиона. Россияне также стали чаще посещать сайты с компьютерными играми и изучать справочники лекарственных препаратов.

При этом в домашнем режиме россияне стали меньше интересоваться гороскопами, сервисами по продаже билетов и поиску работы.

Ранее психолог Светлана Успенская рекомендовала не работающим на самоизоляции москвичам хорошо высыпаться и заниматься хобби. Она добавила, что вынужденный отпуск поможет некоторым осуществить планы, которые откладывались на потом из-за работы или других дел.

Успенская рекомендовала во время самоизоляции заняться любимыми делами. Специалист посоветовала окунуться в уборку квартиры, уделить внимание совместному приготовлению еды, вместе со своей семьей посмотреть фильм, поиграть в игры.