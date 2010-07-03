В кинотеатрах "Москино" покажут фильмы об узниках концлагерей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В кинотеатрах "Москино" бесплатно покажут фильмы об узниках концлагерей. Сеансы будут бесплатные, они пройдут 10 и 11 апреля. Фильмы можно посмотреть в кинотеатрах "Вымпел", "Молодежный", "Салют", "Сатурн" и других. Полный список с конкретными фильмами и временем показа опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Показы приурочены к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля. Зрителям покажут шесть советских художественных и документальных фильмов. Среди них будут "Иди и смотри" Элема Климова и "Взорванный ад" Ивана Лукинского.

"Мы покажем фильмы об ужасах фашистского режима и судьбах людей, которые через это прошли. На больших экранах можно будет увидеть одну из самых страшных и сильных картин о войне – "Иди и смотри" Элема Климова, документальный фильм Михаила Ромма “Обыкновенный фашизм”, а также картину “Судьба человека” Сергея Бондарчука", – сообщила пресс-служба "Москино".

На портале отмечается, что предварительная регистрация не требуется, вход свободный. Расписание сеансов можно почитать на сайте "Москино".