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07:03

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 2 апреля

общество погода

07:03

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Фото: Москва 24/Роман Васильев

Предстоящим днем в столичном регионе при переменной облачности осадков не ожидается, сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха немного понизится, но останется выше климатической нормы. В Москве будет 6–8 градусов тепла, по области – до плюс 8 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление резко подрастет и окажется на 10–12 единиц выше привычных значений. В середине дня показатели достигнут 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 40%.

Ранее сообщалось, что из-за мощного потока полярного воздуха в первые дни апреля в Москве похолодает. Согласно прогнозам, температура начнет опускаться уже 2 апреля. В среду, 3 апреля, столичные термометры покажут 3–4 градуса тепла. Из-за холодного фронта небо над городом затянут тучи, которые рассеются только в четверг.

По словам метеорологов, тепло начнет возвращаться в Москву в пятницу, 5 апреля. К выходным потеплеет до 10–13 градусов.

общество погода

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