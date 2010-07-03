Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 2 апреля

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Предстоящим днем в столичном регионе при переменной облачности осадков не ожидается, сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха немного понизится, но останется выше климатической нормы. В Москве будет 6–8 градусов тепла, по области – до плюс 8 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление резко подрастет и окажется на 10–12 единиц выше привычных значений. В середине дня показатели достигнут 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 40%.

Ранее сообщалось, что из-за мощного потока полярного воздуха в первые дни апреля в Москве похолодает. Согласно прогнозам, температура начнет опускаться уже 2 апреля. В среду, 3 апреля, столичные термометры покажут 3–4 градуса тепла. Из-за холодного фронта небо над городом затянут тучи, которые рассеются только в четверг.

По словам метеорологов, тепло начнет возвращаться в Москву в пятницу, 5 апреля. К выходным потеплеет до 10–13 градусов.