Диетолог рассказала о связи между постным майонезом и панкреатитом

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Люди, страдающие панкреатитом, должны быть более осторожны с постным майонезом из-за большого содержания в нем крахмала. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на гастроэнтеролога-диетолога, кулинарного блогера Нурию Дианову.

Речь идет в том числе о болезнях печени и людях с удаленным желчным пузырем. По словам Диановой, классический майонез не оказывает такого губительного влияния на людей с подобными недугами.

Эксперт рекомендовала готовить данный соус самостоятельно, так как в товарах, представленных в магазинах, содержится "целая таблица Менделеева". Дианова предупредила, что майонез представляет собой жирную и вредную добавку.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что постоянное употребление майонеза может вызвать зависимость. По ее словам, чрезмерное поедание соуса задерживает выведение жидкости из организма и приводит к набору веса.

Вместе с этим некоторые компоненты майонеза могут вызвать аллергию. Диетолог также рекомендовала заправлять салаты соусом, сделанным своими руками, а не магазинным.

"Доктор 24": замена майонеза

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