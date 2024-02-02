02 февраля, 10:17Общество
Первым обладателем ордена "За доблестный труд" стал коллектив тульского НПО "Сплав"
Фото: publication.pravo.gov.ru
Первым обладателем ордена "За доблестный труд" стал коллектив тульского Научно-производственного объединения (НПО) "Сплав" имени А. Н. Ганичева. Соответствующий указ 2 февраля подписал президент РФ Владимир Путин.
Сотрудники НПО награждены орденом за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала России, уточняется в документе.
Орден был учрежден Путиным накануне, 1 февраля. Решение было принято в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ. Также глава государства постановил утвердить прилагаемые статут, описание и рисунок ордена.
Также российский президент запретил различным ведомствам, общественным и религиозным организациям создавать отличительные знаки, которые своим внешним видом или названием схожи с государственными наградами.
До этого аналогичные федеральным награды "За доблестный труд" и "За трудовую доблесть" были у Крыма и Татарстана. Также их вручали в МВД, Минобороны и Фельдъегерской службе.
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