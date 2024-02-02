Астролог назвала ритуал, который обязательно стоит провести в китайский Новый год

Фото: 123RF/taden

Ритуал под названием "108 апельсинов" поможет исполнить желания, загаданные в китайский Новый год по солнечному календарю. Таким мнением с Москвой 24 поделилась астролог Анастасия Старун.

По ее словам, перед ритуалом нужно навести порядок в доме. Апельсины необходимо купить 4 февраля – в Новый год по солнечному китайскому календарю.

"Принято, чтобы их было 108, так как это сакральное число. Но приобрести столько не всегда реально, поэтому допустимо остановиться на любом числе, кратном девяти (9, 18, 27, 36 и так далее)", – отметила Старун.

При этом эксперт уточнила: количество надо рассчитать так, чтобы на каждый угол дома (кроме ванной и туалета) пришлось как минимум по одному фрукту.





Анастасия Старун астролог Апельсины после покупки надо закатить через порог, на каждый из них произнести пожелание. Например, "счастье в дом", "деньги в дом", "здоровье в дом" и так далее.

Затем все фрукты надо раскатить по углам и оставить там на сутки – максимум трое. После этого апельсины следует собрать. Их можно съесть, сделать сок или подарить друзьям и соседям, но ни в коем случае не выбрасывать, предупредила специалист.

"Ведь каждый апельсин несет всем, кто живет в доме, загаданное во время ритуала", – объяснила астролог.

Эксперт напомнила: желания сбываются с большей вероятностью, если произносить их с позитивным настроем. Поэтому закатывать апельсины в дом лучше всей дружной семьей, заключила Старун.

Ранее эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева рассказала, что в качестве символа 2024 года можно купить статуэтку в виде драконочерепахи. Это мифическое животное несет в себе неуемную энергию и дарует мудрость управлять ей, отметила специалист.