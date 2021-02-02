Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в мае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус объявил, что май 2021 года может оказаться теплее климатической нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

"В мае может быть теплее, чем обычно, – плюс 14", – заявил специалист.

По словам Леуса, информации о возможной ранней и теплой весне пока не поступало. По предварительной информации, весеннюю погоду следует ожидать в последние дни марта, однако температура воздуха будет держаться на отметке около минус 2 градусов.

Метеоролог уточнил, что апрельская температура воздуха в Москве будет близка к климатической норме, в пределах плюс 6 – плюс 6,5 градуса.

Весной 2021 года также ожидаются умеренные осадки. По словам Леуса, не стоит ожидать чрезвычайных происшествий из-за дождей. В марте, по прогнозу, выпадет 34 миллиметра осадков, в апреле – 44 миллиметра, в мае – 51 миллиметр.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее анонсировал серьезное похолодание в Москве. По словам специалиста, к концу недели дневная температура воздуха может упасть до минус 15 градусов.

