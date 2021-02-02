Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики пообещали москвичам приход весны в последнюю пятидневку марта. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

"Завтра в столичном регионе из-за очередного атлантического циклона погода испортится. Ожидаются снегопады. Начнется похолодание, которое затянется до середины февраля. Март тоже не будет теплым, скорее всего, весна придет в столицу в свои обычные сроки – в последней пятидневке марта", – говорится в сообщении.

Ранее синоптик предупредил жителей столицы о возвращении суровой зимы. По его словам, похолодание ожидается в Москве в четверг, 4 февраля.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в начале следующей недели в столицу придут тимофеевские морозы. Температура ночью достигнет -27 градусов.