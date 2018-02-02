43 премьеры, 25 поездок на гастроли: "Гоголь-центр" встречает первую пятилетку

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

"Гоголь-центр" подводит итоги первой пятилетки. И театральной труппе есть чем гордиться: со 2 февраля 2013 года они поставили на своей сцене 43 премьерных спектакля, а также реализовали множество других проектов.

"За последние несколько лет театр стабилизировал свое финансовое положение. На каждый рубль, выделенный государством, театр зарабатывает два. Еще полгода назад нами была сформирована репертуарная политика на два года вперед, включающая в себя новые постановки на большой и малой сценах театра. Мы знаем, что мы делаем и над чем будем работать, а самое главное − для кого", − рассказал исполняющий обязанности художественного руководителя театра Алексей Кабешев.

Этот сезон станет для "Гоголь-центра" шестым по счету. Но и в свой первый маленький юбилей театру удалось добиться блестящих результатов. За все время работы кассы продали билетов на общую сумму в полмиллиарда рублей, а заполняемость зала не падала ниже 95%.

На сценах театра прошло 1,4 тысячи событий, в их числе – премьерные показы, 14 выставок и 232 лекции в рамках программы "Гоголь+". Еще один проект, "Гоголь-кино", ознаменовался проведением 25 кинопоказов: зрители увидели российские и московские премьеры, а также предпремьерные показы и фестивальные пленки.

Сотрудники "Гоголь-центра" провели 18 лекций в рамках проекта "Театральная медиатека", а по программе "Гоголь-музыка" приняли в своих залах 50 концертов. Кроме того, труппа театра 25 раз ездила на гастроли в другие регионы. В пресс-службе театра особенно подчеркнули, что в 2017 году доходы "Гоголь-центра" вдвое превысили дотации из бюджета.

В театре также отметили, что живут не театральными сезонами, а календарными годами, поэтому планы на 2018-й традиционно объявляют в свой день рождения.

Чего ждать

В этом году "Гоголь-центр" подготовил немало сюрпризов. В апреле состоится премьера спектакля "Боженька" по пьесе Валерия Печейкина. И это станет режиссерским дебютом актера "Гоголь-центра" Никиты Кукушкина. "Боженька" − "комедия для детишек и взросленьких". Хотя ее герои и носят детские имена — Мышонок, Котенок, Журавлик, вопросы, которые она поднимает, самые что ни на есть взрослые.

В мае зрители смогут увидеть спектакль "Две", который представит режиссер Евгений Кулагин, выпустивший в прошлом году "Шекспира" на сцене "Гоголь-центра", постоянный соавтор Кирилла Серебренникова и ведущий хореограф театра ("Машина Мюллер", "Кафка"). Большая премьера на большой сцене. Две комнаты, две женщины, две жизни, разделенные стеной. Один мир, один мужчина, одно счастье, одна судьба. В главных ролях − Чулпан Хаматова и Инга Оболдина.

В июне премьерой станет "Одиссея" − первая в "Гоголь-центре" режиссерская работа известного молодого артиста Александра Кузнецова. В основе спектакля − два произведения Гомера: "Одиссея" и "Илиада".

Троянская война оказывается похожей на легендарный фестиваль в Вудстоке: здесь собраны лучшие представители своей профессии с тем лишь отличием, что одни мастерски владеют инструментами, а другие − мечами. Каждый стремится к миру своими способами, но в итоге рыцарь времен Троянской войны оказывается практически таким же человеком, что и хиппи с гитарой. В спектакле заняты все ведущие молодые актеры театра.

Осенью москвичам и гостям города театр подарит премьеру "Петровы в гриппе и вокруг него" по роману Алексея Сальникова.

Петровы − обычная семья с обычной фамилией, ничем не выделяющаяся из повседневной серости. Они − представители всего самого усредненного. Но если приглядеться к этой среднестатистической жизни, то выяснится, что их взаимоотношения, эмоции и проблемы выходят далеко за рамки посредственного и обыденного.

А режиссер Денис Азаров, выпустивший в "Гоголь-центре" спектакли "Елка у Ивановых" и "Молоко", успел зарекомендовать себя как человек, постоянно исследующий грань между повседневностью и миром абсурда, которые всегда оказываются рядом.

Также осенью "Гоголь-центр" представит вторую работу латышского режиссера Элмара Сенькова "Мизантроп". Мизантропия выступает как крайняя форма индивидуализма, противопоставление личности обществу. Связана с пессимизмом, неверием, подозрительностью, нелюдимостью. Иногда мизантропия переходит в антропофобию (человекобоязнь). Мизантроп − человек, который избегает общества людей, нелюдим, страдает или, наоборот, наслаждается человеконенавистничеством.

И уже зимой спектакль "Нос" представит Максим Диденко. Это будет третья его постановка в "Гоголь-центре". Сложно предположить, что случится при столкновении сюрреалистической повести Гоголя со сложной визуальной режиссурой Диденко. Но очевидно, что нас ждет красивое и многожанровое произведение, в котором каждый сможет увидеть то, что не увидит другой.