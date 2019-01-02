Снег и гололедица ожидают Москву в четверг

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода со снегом и гололедицей установится в Москве в четверг, 3 января, сообщает Гидрометцентр России.

Столики термометров днем и ночью покажут до -1 до -3 градусов ниже нуля. Ночью скорость южного ветра составит 6–11 метров в секунду, атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Днем ветер сменит направление на юго-восточное и ослабеет до 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 745 миллиметров ртутного столба.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что похолодание сменит теплую погоду к выходным. Снегопады пойдут на убыль. Но морозы к понедельнику окрепнут до -20 градусов, а днем температура не поднимется выше -9...-14 градусов. Морозно и облачно будет всю следующую неделю.