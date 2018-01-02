Поклонская назвала главную цель в своей жизни

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала свою главную цель в жизни.

"Чтобы были счастливы люди, окружающие меня", – рассказала она о своих стремлениях, передает RT.

Поклонская также добавила, что хотела бы принести счастье, добро и пользу всей стране. Она гордится, что смогла помочь многим людям в 2017 году.

Ранее режиссер Алексей Учитель рассказал о схожести Поклонской с балериной Матильдой Кшесинской. Учитель признался, что выход на экраны фильма "Матильда" стал для него главным потрясением 2017 года.